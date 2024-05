Schweinefleisch-Sager: Wirbel um FPÖ-Bundesrat

Die Äußerung des freiheitlichen Bundesrates fiel während einer Diskussionsveranstaltung zur EU-Wahl am BORG Dreierschützengasse in Graz. Die islamische Religionsgemeinde Steiermark kritisierte die Aussage scharf: „Die Behauptung, dass Menschen, die Schweinefleisch essen, weniger dazu neigen, sich in die Luft zu sprengen, ist nicht nur äußerst beleidigend, sondern auch gefährlich. Sie offenbart einen tief verwurzelten Hass und Vorurteile gegenüber Musliminnen und Muslimen und impliziert auch eine Abwertung anderer religiöser Minderheiten wie Jüdinnen und Juden, deren Glaubensprinzipien den Verzehr von Schweinefleisch ebenfalls verbieten.“