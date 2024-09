17-Jähriger bettelt: „Will nicht ins Gefängnis!“

„Es tut mir so leid“, beteuerte der inzwischen 18-Jährige am Dienstag vor dem Richtersenat am Oberlandesgericht, der über seine Strafberufung entschied. „Mein ganzes Leben ist zerstört. Ich habe meine Familie traurig gemacht und einen Menschen schwer verletzt. Aber ich will nicht ins Gefängnis. Ich will mein Leben wieder in den Griff bekommen.“