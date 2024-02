Mordversuch laut 17-Jährigem nur ein „Denkzettel“

Ein 17-Jähriger stand am Mittwoch in Graz wegen versuchten Mordes vor den Geschworenen. Er soll im Herbst 2023 einem anderen Burschen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Dem Ganzen sei ein Streit vorausgegangen. Der Angeklagte bestritt die Tötungsabsicht, es sei ihm nur um „einen Denkzettel“ gegangen.