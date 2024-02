17-Jähriger wegen Messerstich in Bauch verurteilt

Heftige Raufereien am Schulgelände waren der Auslöser

Alles begann damit, dass ein 17-jähriger Bursche seinem 16-jährigen Freund einige Wochen zuvor ins Gesicht spuckte. Dieser antwortete daraufhin mit einem Faustschlag. „Dann sind wir hinter die Schule gegangen“, erzählte einer der Zeugen. Dort ging der „Kampf“ weiter. „Und Sie sind alle herumgestanden und haben zugeschaut?“, fragte die Richterin, was der Zeuge bejahte. „Super“, kommentierte die Richterin. Der 17-Jährige unterlag bei dieser Auseinandersetzung und kündigte an „das wird ein Nachspiel geben“, erinnerte sich einer der damals Anwesenden.