Aufgepäppelt: Geschwächte Schwalben fliegen wieder

In der „Krone“ haben wir von der Misere der Schwalben und Mauersegler berichtet und aufgerufen zu helfen. Denn tausende Tiere blieben entkräftet am Boden oder fanden – als sie eigentlich Schutz an Fassaden suchten – in den Städten einen grausamen Tod zwischen den Gittern der Taubenabwehr.