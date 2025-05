Migranten sollen in TV-Format um US-Pass betteln

Trump-Ministerin ist heftig umstritten

Noem steht an der Spitze des Heimatschutzministeriums wie kaum ein anderes Regierungsmitglied für den harten Kurs in der US-Migrationspolitik unter Präsident Trump. Bürgerrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit Abschiebungen – unter anderem in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador – grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien zu verletzen.