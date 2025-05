FPÖ fragt sich: Wo sind abgewiesene Asylwerber?

Seit Verschärfung der deutschen Grenzkontrollen vor einer Woche ist die Zahl der Zurückweisungen laut dem deutschen Innenminister Alexander Dobrindt um fast die Hälfte gestiegen. Die Lage an der österreichisch-deutschen Grenze ist laut dem Innenministerium in Wien allerdings weiterhin ruhig. Die FPÖ ist alarmiert und fragt sich, was denn mit jenen Personen passiert, die von Deutschland zurückgewiesen werden, in Österreichs Statistiken jedoch nicht auftauchen.