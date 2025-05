Zeugen überwältigten brutalen Räuber in Wien

Der mutmaßliche Täter hatte die 63-Jährige in der Stumpergasse in Mariahilf als Opfer ins Visier genommen. Mitten am Gehsteig attackierte er die Frau, stieß sie zu Boden und schlug auf sie ein. Abgesehen hatte er es auf die Handtasche und die Goldkette seines Opfers, doch es blieb beim Raubversuch.