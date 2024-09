Im Land fehlt es an leistbaren Wohnungen

Die Teuerung bereite den Vorarlbergern massive Sorgen, der Mangel an leistbaren Wohnungen würde die Lage noch weiter verschlimmern: „Vielen steht das Wasser bereits bis zum Hals – das ist nicht einfach nur ein Gefühl, das bekommen wir tagtäglich in den Anfragen an uns bestätigt“, warnt Heinzle. Die Vorarlberger Landespolitik sei aufgefordert, schnellstmöglich dieser gefährlichen Entwicklung gegenzusteuern: „Wir brauchen nicht noch mehr Neubauwohnungen für Investoren, die für den durchschnittlichen Vorarlberger unbezahlbar sind, sondern endlich ausreichend leistbaren Wohnraum!“