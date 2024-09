Die Reise ins „Ungewisse“ kann eine lange werden

Anreise. Am Dienstag um 6 Uhr Früh stieg der österreichische Meister in den Mannschaftsbus. Mit viel Ungewissheit im Gepäck. Normalerweise sind für die Reise nach Kaposvar neun Stunden veranschlagt – und durch das Wetter- und Wasser-Chaos im Osten? „Wir müssen schauen, ob die normale Route über Graz und Maribor offen sein wird“, lässt Sportboss Stefan Chrtiansky wissen, „oder ob wir doch kurzfristig auch Umwege in Kauf nehmen müssen.“ Die 740-Kilometer-Anreise nach Ungarn könnte sich daher extrem in die Länge ziehen. Alternativen gab’s trotzdem keine: Auch mit dem (teuren) Flieger würde der Europacup-Trip sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die Zugverbindungen nach Wien waren am Montag noch alle gestrichen!