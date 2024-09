Das bittere Jahr des großen Pechvogels beim LASK!

Was für den sympathischen Torhüter nun ein weiterer herber Rückschlag im verflixten Jahr 2024 ist! Das im ersten Halbjahr nahezu perfekt verlaufen war. Mit starken Leistungen beim LASK wurde Lawal von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in den vorläufigen Kader für die EM in Deutschland nominiert.