LASK-Hiobsbotschaft: Goalie Lawal erneut verletzt

Der LASK muss in den kommenden Wochen erneut auf Stammtorhüter Tobias Lawal verzichten. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, zog sich der 24-Jährige bei der Derby-Niederlage am Samstag bei Blau-Weiß Linz (0:1) einen Muskelriss im vorderen Oberschenkel zu.