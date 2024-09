Ronivaldo ins ÖFB-Team? „Bin ein bisschen alt!“

Gerald Scheiblehner (BW-Linz-Trainer): „Ich muss mich zuerst bei unseren Greenkeepern bedanken. Es war eine außerordentliche Leistung, dass das Spiel stattfinden konnte. Ich bin unglaublich stolz, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Man hat gemerkt, wir wollen um jeden Preis gewinnen. Es war ein verdienter Sieg. Es war wichtig, dass wir an uns glauben. Ich wusste genau, wie Markus Schopp spielen wird und darauf waren wir super eingestellt. Ich muss die Mannschaft wirklich loben. Sie setzen die Dinge, die wir besprechen, einfach um. Es ist fast mein Highlight, seitdem ich bei Blau-Weiß bin. Das zweite Derby in Folge zu gewinnen, ist schon sehr besonders. Für alle Blau-Weißen war es in Summe ein sehr, sehr schöner Abend.“