Derby-Zeit! BW Linz gegen LASK, LIVE ab 19.30 Uhr

Für Schopp gab es auch andere gute Neuigkeiten von der Personalfront. Die zuletzt fehlenden Tobias Lawal, Hrvoje Smolcic, Maximilian Entrup und lbrahim Mustapha kehrten zuletzt ins Mannschaftstraining zurück. EM-Fahrer Entrup, in seiner starken Vorsaison in Hartberg von Schopp gecoacht, könnte nach einer Knieblessur seine Premiere für Schwarz-Weiß geben. „Es ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für uns. Ich habe schon vieles über die Brisanz dieser Duelle gegen Blau-Weiß Linz gehört“, sagte Schopp, der seinen an Ballbesitz orientierten Fußball freilich unabhängig vom Gegner sehen will. „Am Ende des Tages möchte ich eine Mannschaft haben, die in jedem Spiel das Feuer versprüht und den Hunger hat, zu gewinnen.“