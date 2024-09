Klare Mehrheit für einen schlankeren Staatsfunk

Alte Verträge, „überproportionale Wirkung“?

Anschuldigungen, die man im ORF-Zentrum am Küniglberg entschieden zurückweist. „Der ORF geht mit den Mitteln der Beitragszahler sehr sorgsam nach den Maßgaben der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit um“, heißt es. Die Gebarung des ORF werde zudem laufend von den Aufsichtsgremien, der Prüfungskommission, dem Rechnungshof etc. geprüft. Der ORF sei damit eines der meistgeprüften Unternehmen. Der Sender gibt an, seit dem Jahr 2007 rund 900 Vollzeitstellen gestrichen zu haben. Zur hohen ORF-Durchschnittsgage von 91.000 Euro pro Jahr merkt der Sender an, dass „die alten teureren Vertragssysteme überproportional wirken“.