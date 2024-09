Lugner-Witwe: „Richard sprach noch von einem Kind“

„Krone“: Frau Lugner, wie geht es Ihnen, allein, hier in dem großen Haus?

Simone Lugner: An manchen Tagen bricht noch immer die Welt zusammen. An anderen Tagen, wenn ich an die schönen Dinge denke, geht es. Ich habe früher immer allein gelebt und bin gut zurechtgekommen. Mir hat nichts gefehlt. Jetzt setze ich mich da drüben hin, und er fehlt. Ich setze mich da hin, und er fehlt. Ich setze mich draußen hin und er fehlt. Bilder anschauen fällt mir noch immer schwer. Er hängt ja überall. Am Abend ist es am schlimmsten. Das war immer unsere Zeit.