Karner: „Herr Kickl spielt gerne den Mini-Führer“

Karner: Die Gemeinden und die Länder wissen, was vor Ort und in ihrem Land zu tun ist. Die ÖVP ist eine regionale Partei, das ist unsere große Stärke. Keine andere Partei ist so in diesem Land verankert, in allen Gemeinden, in allen Strukturen, in allen Berufsgruppen. Die größten Zentralisten sind die Sozialisten und auch die Freiheitlichen. Der Herr Kickl spielt gerne den Mini-Führer.