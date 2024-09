Finale von „The Grand Tour“: Das Ende einer Ära

Zugegebenermaßen: Der Abgesang auf eine Serie, die von benzinschleudernden Autos handelt, deren Daseinsberechtigung schon längst nicht mehr zur Debatte steht, ist schwerer als man meinen würde – und gleichzeitig auch so befreiend einfach. Denn es ist – oder war – nicht EINE, sondern DIE Serie über benzinschleudernde Autos. Was bei der BBC als „Top Gear“ startete – und Jeremy Clarkson, Richard Hammond sowie James May zu Kultstatus erhoben – fährt nun als „The Grande Tour: One For The Road“ bei Amazon Prime über die Ziellinie. 22 Jahre lang standen Autos im Mittelpunkt… Falsch! 22 Jahre lang standen drei alternde weiße Männer im Mittelpunkt, die Gefahren denen sie sich ausgesetzt haben und den Spaß, den sie dabei hatten.