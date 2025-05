„Deep Down“: „Ganz dicht ist man natürlich nicht“

Zu den größten Urängsten des Menschen gehört, lebendig begraben zu werden. Schon die bloße Vorstellung lässt bei so manchem die Gänsehaut sprießen und das Blut in den Adern gefrieren. Doch was, wenn man sich so einer Situation freiwillig aussetzen, um die eigenen Grenzen auszuloten? Sechs Influencer aus dem deutschsprachigen Raum haben sich für das JOYN-Original „Deep Down – Die Vergrabenen“ (ab morgen, 4. Mai, immer mittwochs und sonntags kostenlos zu streamen) in einem deutschen Waldstück für 100 Stunden in eine Holzkiste sperren lassen – unter der Erde und nur mit einem Wasserkanister, Klopapier und einem persönlichen Gegenstand.