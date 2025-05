„The Four Seasons“: Neuauflage mit Starbesetzung

Bereits 1981 wurde der von Alan Alda geschriebene und inszenierte Film – er schlüpfte damals auch in die Rolle des Jack – ein Riesenerfolg. Die Tücken zwischenmenschlicher Beziehungen sind auch – wenn gut in Szene gesetzt – ein zeitloser Stoff. Das beweist auch die Neuauflage von „The Four Seasons“, diesmal allerdings in acht halbstündigen Folgen. Eigentlich als Komödie betitelt, was wahrscheinlich an der Besetzung mit den „Saturday Night Live“-Veteranen Carell, Forte und Fey liegt, hat die Serie aber weit mehr zu bieten als schnöde Schenkelklopfer.