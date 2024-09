Ohne Volkskanzler, aber mit viel Selbstbewusstsein

Eigentlich hätten sie beide kommen sollen: SPÖ-Bundesparteiobmann und Spitzenkandidat Andreas Babler zum Familienfest seiner Roten, das allerdings wegen des Schlechtwetters abgesagt werden musste. Und FPÖ-Chef sowie Spitzenkandidat Herbert Kickl zum Parteitag der Blauen im Casineum in Velden. Letzterer wollte den Besuch in seinem Heimatbundesland mit weiteren politischen Terminen verbinden, hat vor der Nationalratswahl aber „zu viele Medientermine“ in Wien, wie man sich in Velden erzählt.