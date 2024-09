Hochwassergefahr: Auch Österreichs Nachbarn in Not

Alarmstimmung auch im Osten Deutschlands

In Deutschland werden ergiebige Regenfälle erwartet, insbesondere an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Niederschlagsmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter am Alpenrand und bis zu 70 Litern pro Quadratmeter in Ostsachsen, am Erzgebirge und in der Niederlausitz.