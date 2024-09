Experte: „ORF-Verbrecher gefährden Menschenleben“

Ein Top-Meteorologe übt harsche Kritik an der Wetterberichterstattung des ORF in Niederösterreich. Der Grund: Kurz vor einer drohenden Hochwasserkatastrophe bezeichnete ein TV-Moderator des ORF das Wetter als „relativ fad“. „Wenn Menschen in NÖ sterben, hat sie auch der ORF auf dem Gewissen“, warnte der Experte vor einer gefährlichen Verharmlosung.