Wasser tritt über Ufer! Erste Evakuierungen in NÖ

Der starke Dauerregen lässt in Österreich aktuell die Gewässer bedrohlich ansteigen. Erste Bewohner in Hadersdorf am Kamp (NÖ) haben ihre Häuser verlassen müssen. Der Kamp hat bereits an verschiedenen Orten seine Ufer überschritten, wobei die Situation durch das noch abfließende Wasser aus den zuvor entleerten Stauseen zusätzlich verschärft wird. Zuerst berichtete „Puls24“.