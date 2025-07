War das der einfachste Formel-1 Sieg aller Zeiten?

Besonders häufig traf es den Grand Prix von Japan, der traditionell in die Taifun-Saison fällt. 2004 wurde das gesamte Samstag-Programm in Suzuka gestrichen, 2010 saßen Teams und Fahrer einen Tag lang vergeblich in der Boxengasse. 2019 kam mit Taifun Hagibis gar nichts mehr infrage – bei Windspitzen von bis zu 250 km/h war selbst ein Sonntagsevent unmöglich. Das Wetterchaos kann Rennen aber auch verlängern: Der Kanada-GP 2011 ging mit 4:04 Stunden in die Geschichtsbücher ein. Zwei Stunden Stillstand, dann ein spätes Happy End.