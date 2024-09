SPÖ-Muchitsch: „G‘stopfte sollen was beitragen“

Muchitsch weist daraufhin, dass Österreich im westeuropäischen Vergleich beim Steueraufkommen durch Vermögen mit nur 1,4 % Schlusslicht ist. „Das wirkliche Nackerpatzeln in Europa“, so seine scharfe Einschätzung. Auch bei der Erbschaftssteuer, die in 13 anderen europäischen Ländern existiert, fragt der SPÖ-Sprecher sich: „Warum gibt es dort die und warum nutzen wir das nicht?“ Er kritisiert die aktuelle Regierung scharf: „Ein Steuersystem muss ersteuern. Und wenn wir uns ansehen, was jetzt alles in den Wahlprogrammen der anderen Parteien steht – Milliarden für Konzerne und Reiche -, dann frage ich mich, wie das finanzierbar sein soll. Durch Einsparungen? Gute Nacht, liebes Österreich. Das versuchen die schon seit Jahrzehnten, aber es funktioniert nicht.“