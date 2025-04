Märchenhaftes Debüt in Mamas 15 Jahre altem Kleid

Die 21-Jährige selbst hat kürzlich ein ganz eigenes Kapitel aufgeschlagen: Am Freitag beendete sie ihre 15-monatige militärische Ausbildung in Skjold – als Schützin im Pionierbataillon der Brigade Nord, wo sie den Panzer CV90 bediente. Wie es nun weiter geht, will der Palast erst bekannt geben.