Junges Paar in Wien mit Bierflasche angegriffen

Der Vorfall ereignete sich am 5. Oktober 2024 gegen 3.00 Uhr am Treppenaufgang vom Donaukanal zur Augartenbrücke im 1. Bezirk. Zwei bislang unbekannte Männer stellten sich einem jungen Paar in den Weg und forderten Bargeld und Wertgegenstände. Als die beiden 22-Jährigen sich weigerten, zerbrach einer der Täter eine Bierflasche und attackierte das Paar.