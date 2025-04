Danni Büchner: „Darf auch mit 47 Jahren sexy sein“

Reality-TV-Star Daniela Büchner verbindet mit ihren erotischen Aufnahmen für „Playboy“ einen dringenden Appell an alle Frauen: „Ich habe in den letzten Jahren gelernt, an mich und an das, was ich kann und was ich leiste, zu glauben“, sagte die 47-Jährige im Interview mit dem Männermagazin, auf dessen April-Cover sie zu sehen ist.