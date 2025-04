Vollspaltenboden-Horror in Leibnitz aufgedeckt

Die Bilder sind erschütternd: Zahlreiche verletzte Schweine befinden sich inmitten ihrer Artgenossen. Viele Schweinebuchten sind überfüllt. Es ist so wenig Platz, dass sich die Tiere kaum bewegen können. Offene und eiternde Wunden sind an den Gelenken von mehreren Borstentieren zu finden. Zwei Schweine sind komplett bewegungsunfähig, die anderen steigen aufgrund der Enge ständig auf diese Tiere. Laut Gesetz müssen verletzte Tiere behandelt und gesondert untergebracht werden, das ist in dem südsteirischen Betrieb offensichtlich nicht der Fall.