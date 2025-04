Rauch und Santas Sack – für UEFA nicht witzig

Quasi ein Hans Dampf in allen Gassen. Mit den Fußballern als Aushängeschild. Teddy Sheringham kickte einst hier, Anfang der 1960er-Jahre hatte mit Walter Probst ein ÖFB-Trainer das Sagen. Heute „regieren“ die Finnen, setzt Trainer Jani Honkavaara, der an der Uni schon Literatur lehrte, gleich auf fünf Suomi-Landsleute. Der Kadermarktwert beträgt knapp 21 Millionen Euro. Das Prunkstück ist jedoch die Akademie, so wurde der 18-jährige Lucas Bergvall um zehn Millionen Euro an Tottenham verkauft.