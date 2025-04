Ministerium gab wegen Corona 11,46 Mrd. Euro aus

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Regierung sehr viel Geld ausgeben. Ein Bericht zu den Gesamtkosten zeigt: Das Gesundheitsministerium nahm für Corona-Maßnahmen von Pandemiebeginn 2020 bis Ende 2024 mit 11,46 Milliarden Euro in die Hand. Fast die Hälfte des Geldes floss in Tests: Doch in der Aufstellung sind jede an Schulen und in Firmen