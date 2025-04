Immo-Investor Hallmann stellt sich neu auf

Neben den Immobilien-Investments in Bestandsimmobilien soll es zu neuen Beteiligungen im IT-, Cybersecurity-und Technikbereich sowie einer weiteren Diversifizierung bei den internationalen Investitionen kommen. „Durch weitere fokussierte Investitionen schaffen wir gerade in volatilen Zeiten stabile Werte und wollen zusätzlich von aufstrebenden Trends oder branchenübergreifenden Synergien profitieren“ , so Hallmann in einer Aussendung.