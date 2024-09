Jung und konservativ – ist das kein Widerspruch?

40 Minuten hat Annelie Bauer Zeit für den Termin mit der „Krone“. Davor hat sie in der vierten Klasse der Medizintechnik-HTL in Leonding die Schulbank gedrückt, danach wartet Claudia Plakolm. Mit der Jugendstaatssekretärin und JVP-Chefin verteilt Bauer in der Linzer Landstraße Flyer – bei strömendem Regen. „Ich finde die Claudia cool“, sprudelt es aus der 18-jährigen Linzerin heraus. „Fun-Fact: Wir hatten in der Kreuzschwestern-Schule dieselbe Klassenvorständin.“