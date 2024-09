ÖTV-Ladies im Gleichschritt ins Viertelfinale

Regenpausen bremsen Paszek

Dorthin schaffte es beim W75er-Turnier im nordwestfranzösischen Le Neubourg auch eine zweite Dornbirnerin. Tamira Paszek eliminierte die an Nummer acht gesetzte Israelin Lina Glushko (WTA-Nr. 231) nach 1:59 Stunden Spielzeit mit 6:4 und 7:5. Im ersten Satz gelang Paszek, die aktuell in der WTA-Weltrangliste an Position 385 geführt wird, mit einem Break zum 4:3 die Vorentscheidung.