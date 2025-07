In Wattenscheid soll‘s durch die Schallmauer gehen

Bereits drei neue Bestleistungen 2025

Ein Blick in die Statistik gibt ihm recht. Beim legendären Hypo-Meeting in Götzis stellte die 24-jährige Hörbranzerin vor einem Monat bereits neue persönliche Bestleistungen über die 200 und 800 Meter auf und bei den Landesmeisterschaften voriges Wochenende drückte sie dann auch ihre Bestzeit über 100 Meter Hürden auf 13,65 Sekunden. Rechnet man ihre Topergebnisse in allen sieben Disziplinen zusammen, hält „Kiki“ nun – theoretisch – schon bei 6163 Punkte.