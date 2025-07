Vorarlbergs Flüsse verlieren massiv an Wasser

Maßnahmenpaket gefordert

Es gibt also großen Handlungsbedarf. Greenpeace fordert daher von Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP), die rasche Umsetzung eines Maßnahmenpakets. Dieses soll unter anderem ein – wie im Regierungsprogramm versprochen – Transparenzregister für tatsächliche Wasserentnahmen, eine ehrgeizige, neue Wasserstrategie und mehr Tempo bei Renaturierungsprojekten, damit Flüsse in Zukunft auch in trockenen Zeiten mehr Wasser in der Region halten können, beinhalten.