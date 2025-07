„Ich möchte es im nächsten Jahr erneut versuchen“

Nächster Auftritt wartet im Schwarzwald

Trotz der sportlichen Enttäuschung flog der Klostertaler am Mittwoch mit einem Lächeln zurück in die Heimat: „Ich konnte hier sehr viel Erfahrung sammeln. Die brauchst du auf Links-Courses“, verriet Vonbank, der von den britischen Fans schwärmte: „Da waren tausende Leute vor Ort, bei jedem Flight gingen Menschen mit. Ich möchte es nächstes Jahr auf jeden Fall erneut versuchen, die Quali zu schaffen.“ Bevor es so weit ist, geht es aber zurück auf die Pro Golf Tour – da wartet ab 22. Juli „The Cuber Open“ im Schwarzwald.