Stadt Feldkirch mit Millionendefizit

Fast alle Kommunen in Vorarlberg haben finanziell zu kämpfen, die einen mehr, die andern weniger. Feldkirch bildet da keine Ausnahme, wie der Rechnungsabschluss für das Jahr 2024 zeigt: Erträgen von 117 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 122 Millionen Euro gegenüber, das ergibt unterm Strich ein Minus 5,6 Millionen Euro. Und dennoch ist die Situation in der Monfortstadt nicht so prekär wie in anderen Kommunen. So war die Stadt immerhin in der Lage, im Vorjahr rund 20,3 Millionen Euro in diverse Projekte zu investieren – von dieser Quote können andere Kommunen nur träumen. Und dennoch zeichnet Bürgermeister Manfred Rädler kein sonderlich rosiges Bild: „Der Investitionsbedarf ist nach wie vor hoch, während die Erträge zurückgehen. Das bringt Feldkirch in eine schwierige Lage, wie viele andere Kommunen.“