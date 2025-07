Hitze- und regenfeste Proben auf der Seebühne

Stölzl schrieb Szenen um

Positiv gestimmt zeigte sich am Mittwoch auch Intendantin Lilli Paasikivi, die den „Freischütz“ als Geschenk ihrer Vorgängerin Elisabeth Sobotka betrachtet: „Ich bin an einen gedeckten Tisch gekommen, und habe nun Gelegenheit, zu sehen, was hier am See alles möglich ist.“ Zum Beispiel das Umschreiben ganzer Szenen im zweiten Aufführungsjahr, wie Regisseur Philipp Stölzl erzählte.