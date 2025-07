„Diese Möglichkeit ist für uns sehr wertvoll“

„Ganz ehrlich: Jeder Spieler trainiert viel lieber am Platz, als dass er alleine irgendwo laufen geht“, sagt Raphael Morscher. Aus diesem Grund entschied sich der 26-Jährige, der in der vorigen Saison Stammtorhüter des FC Dornbirn war und von den Fan.at-Usern in die Elf der Saison gewählt wurde, wie schon 2024, am Trainingscamp der Spielergewerkschaft Younion in Steinbrunn (B) teilzunehmen.