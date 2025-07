„Kein Monopolygeld für Bauernbund-Funktionäre“

Fabienne Lackner (Neos) plädierte in Sachen Wolf für eine faktenbasierte Lösung: „Die Alpen dürfen natürlich kein All-you-can-eat-Buffet für den Wolf sein, aber gleichzeitig ist der Wolf auch nicht der pauschale Feind.“ Was die Förderungen betrifft, sei für die Neos klar, dass es eine faire Abgeltung für die Arbeit aller Landwirte brauche. „Förderungen müssen aber immer zielgerichtet, wirksam und transparent sein.“ Kritik äußerte Lackner an der Landwirtschaftskammer: „Die heilige Kuh im warmen Verwaltungsstall“ finanziere sich nicht nur aus Pflichtmitgliedsbeiträgen, auch das Land schieße jedes Jahr über vier Millionen Euro zu.