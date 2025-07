Seit Jahresbeginn sechs Verkehrstote in Vorarlberg

Durch das Smartphone abgelenkt

Zentrale Faktoren für die Verkehrssicherheit sind zum einen das Tempo und zum anderen die Aufmerksamkeit. Zu einem immer größeren Problem wird die Ablenkung durch Handys. Allein im Vorjahr erwischte die Exekutive im Ländle mehr als 4600 Lenkerinnen und Lenker, die das Handy während der Fahrt nutzten. „Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille. Noch gefährlicher ist das Schreiben von Nachrichten während des Autolenkens“, betont Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die Strafhöhe von 100 Euro stehe in keinem Verhältnis zum Risiko, so die Expertin. Sie verweist auf das Vorbild anderer EU-Staaten, die das Delikt weit strenger ahnden. In Italien etwa kostet es 165 Euro, wenn man mit dem Handy am Steuer erwischt wird, in Spanien 200 Euro, in Griechenland 350 Euro und in den Niederlanden sogar 430 Euro.