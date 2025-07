Gnadenlos! Trainerfuchs lässt Kicker schwitzen

Die Stimmung bei den 21 Feldspielern und drei Tormännern war jedenfalls aufgeheitert. Die Vorfreude auf die neue Saison spürt man, Sommervorbereitung mag jeder. „Die bisherigen Trainings waren in Ordnung, alle Spieler sind dabei und auch schon in guter körperlicher Verfassung“, gibt Van Acker eine erste Einschätzung seines Teams. „Ich glaube, dass wir vielleicht sogar ein wenig stärker wie in der vergangenen Saison sein können.“ Die acht Neuverpflichtungen fügen sich gut ein, etwas fehlt dem Trainer aber noch. „Ein Vollstrecker, jemand, der uns vorne die Tore macht“, weiß Van Acker. In der vergangenen Saison waren das Renan, Anteo Fetahu, Marcel Monsberger und Mario Vucenovic, die fehlen nun.