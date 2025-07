Egger: „Solider Abschluss in stürmischen Zeiten“

Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ) ist einerseits zufrieden, andererseits sieht er allerdings auch auf seine Stadt finanziell schwierige Zeiten zukommen: „Es ist uns mit großer Budgetdisziplin im vergangenen Jahr wiederum gelungen, ein vernünftiges Nettoergebnis nach Rücklagen von rund 3,2 Millionen Euro zu erzielen. Die Rücklagen liegen nun bei rund 5,03 Millionen Euro. Budgetmittel, die wir in Zukunft brauchen werden.“ Denn auch in Hohenems steigen die Kosten für Energie, Infrastrukturerhaltung, Kindergärten, Schulen und Personal überproportional stark an, während die Einnahmen aus der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen stagnieren oder gar sinken. Zwar will man in Hohenems sparen, so gut es geht, das allein werde aber nicht ausreichen: „Ohne zusätzliche Mittel und Einnahmen aus dem Finanzausgleich werden wir in Zukunft die Aufgaben, die an uns gestellt werden, nicht mehr erfüllen können“, warnt Egger.