ÖTV-Damen schlugen gleich im Doppelpack zu

Erstmals seit ihrer Handgelenks-OP im vorigen Herbst feierte Julia Grabher zwei Tour-Siege in Folge. Nach dem 6:4, 7:5-Erfolg über Sofia Rocchetti steht die 28-jährige Dornbirnerin im Viertelfinale des ITF W35-Turnier in Turin (It), wo sie auf Sierra Solana (Arg/ WTA-NR. 167) trifft.