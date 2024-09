Niederösterreich bereitet sich auf Hochwasser vor

So sieht es an der Donau aus

An der Donau in Niederösterreich rechnen die Hydrologen mit einem „mittleren Hochwasser“ der Kategorien HQ 5 bis HQ 10 – wie sie eben alle fünf bis zehn Jahre vorkommen. Pernkopf: „An den Zubringerflüssen ist je nach regionaler Wettersituation mit bis zu HQ 30 zu rechnen, wobei es örtlich auch zu darüber hinaus gehenden Hochwasserereignissen kommen kann.“