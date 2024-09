Salzburger Bandenzauber entzückte auch David Alaba

Weltfinale in Leipzig statt Alltag

Viel Zeit bleibt nun nicht zum Durchatmen: Das Salzburger Trio und Grünau-Spieler Julian Feiser sind bereits ab Freitag beim Red Bull Four 2 Score-Weltfinale in Leipzig im Einsatz, verpassen damit auch das Unterhaus-Wochenende. Am Montag steht dann bereits die dritte Kleinfeld-Runde in Düsseldorf an. Dort geht es um ein Preisgeld von einer halben Million Euro, das bis zum Finale im Dezember in der neuen Arena in München ausgespielt wird.