V-förmige Flugformation spart Zugvögeln Energie

„Wir haben damit den Energieverbrauch der Vögel gemessen, wenn sie in der Wirbelschleppe eines anderen Tieres waren oder nicht“, so Perinot. Die mit den Beschleunigungsmessgeräten ermittelte Bewegungsrate war beim Flug in Wirbelschleppen niedriger, erklärte sie der APA: „In dieser Position sparten die Vögel also ein wenig Energie.“