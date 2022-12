Zyklon tötete Kärntner Waldrappe im Winterquartier

Einen schweren Rückschlag muss das europäische Waldrapp-Projekt hinnehmen. Die vom Aussterben bedrohten Vögel sind in ihrem Winterquartier in der Toscana von einem Zyklon überrascht worden. 27 Waldrappe wurden dabei getötet - auch sechs Vögel aus der Kärntner Kolonie in Rosegg.